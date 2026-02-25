Italiano Vogliamo regalare a Bologna un bel cammino in Europa

Zortea: "Arriviamo da tre vittorie consecutive e l'obiettivo è vincere ancora". BOLOGNA - "Non è mai facile nel calcio. Ci sono gli avversari. Ci sono periodi. Ci sono momenti nei quali perdi per strada pezzi importanti. Ora non abbiamo Heggem e Miranda per questa partita. Troveremo soluzioni alternative". Così il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, alla vigilia del ritorno dei play-off di Europa League, in casa, contro il Brann. "Domani intanto dobbiamo superare questo turno, che è troppo importante. Vogliamo regalare alla nostra gente un bel cammino in Europa: cercheremo di onorare questa competizione al massimo", ha aggiunto Italiano. "Di fronte troveremo una squadra organizzata. Loro sanno bene cosa fare; noi dobbiamo esser bravi a sfruttare le nostri armi e le occasioni in nostro favore", ha spiegato ancora l'allenatore del Bologna. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche:

Bologna, missione "prime 8". Italiano: "Partita importantissima, vogliamo provarci"

Prima finale di Supercoppa per il Bologna, Italiano "Vogliamo onorarla"

Argomenti discussi: Le parole di Remo Freuler; Coppa Italia Basket, Guerri Napoli a testa alta contro Bologna: gli azzurri lottano, ma vince la Virtus; SALA STAMPA - Alvini: A volte soffriamo la fisicità, ma non ci sono problemi: vogliamo regalare a tutti un sogno e ci proveremo; Ti piacerebbe in futuro vedere Valentina De Laurentiis presidente? Vota il nostro sondaggio.

Bologna, Dallinga: Dopo gli infortuni ora sto bene. Vogliamo regalare una vittoria a ItalianoL'attaccante del Bologna, Thijs Dallinga, ha parlato nel pre-partita della gara contro l'FCSB ai microfoni di Sky Sport, spiegando così che cosa si aspetta da se stesso: Mi piacerebbe aiutare la ... tuttomercatoweb.com

Sintonizzati su Radio Nonsolosuoni, amanti della buona musica! Oggi vogliamo ricordare un grande artista italiano, Francesco Battiato, conosciuto affettuosamente come Franco. Nato a Ionia il 23 marzo 1945 e scomparso a Milo il 18 maggio 2021, Battiato è s x.com

“Vogliamo spronare l'Unione europea e anche il Governo italiano perché prendano un'iniziativa che possa portare alla pace in Ucraina, l'Europa sin dall'inizio non è riuscita a darsi una strategia per la pace”: lo ha detto il presidente della Regione Michele de P - facebook.com facebook