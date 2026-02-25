Inter fuori dalla Champions League | errori e futuro di Chivu

La clamorosa eliminazione dell’Inter dalla Champions League e la catena di errori del suo (giovane) allenatore. Ma i nerazzurri devono difendere Chivu come Berlusconi fece con Sacchi negli anni Ottanta. Quando il 4 novembre 1987 il Milan di Sacchi viene eliminato dalla Coppa Uefa per mano dell’Espanyol, il tecnico di Fusignano è alla 16° partita sulla panchina dei rossoneri e nel suo curriculum precedente ha solo una stagione in B con il Parma e qualche esperienza in C. La stagione volge subito al peggio perché anche in campionato le cose non stanno andando benissimo: 3 vittorie in 7 giornate. Racconta la storia che Silvio Berlusconi scende negli spogliatoio e parla per una manciata di secondi: “Io ho la totale fiducia in Arrigo, chi di voi lo seguirà rimarrà chi non lo seguirà se ne andrà. Buon lavoro a tutti”. Quel Milan piano piano ingrana e a fine anno vince lo scudetto aprendo la stagione irripetibile del Diavolo. 🔗 Leggi su Panorama.it

