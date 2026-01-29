Inter Juve ma quando si giocherà il derby d’Italia? Al momento questa data è favorita ma c’è un problema

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus potrebbe tornare presto nel calendario, ma ancora non c’è una data ufficiale. Al momento, sembra che la partita sia vicina a essere fissata, anche se ci sono delle questioni da risolvere prima. I dirigenti delle due squadre sono al lavoro per trovare un’intesa e definire quando si giocherà davvero. La data più probabile sembra essere vicina, ma finché non ci sarà l’annuncio ufficiale, tutto resta in forse.

La Juventus attende con ansia l'esito dell'urna di Nyon, non solo per conoscere il nome della prossima avversaria europea, ma per decifrare un calendario che sta diventando un vero rompicapo logistico. L'ultima giornata della League Phase della Champions League 20252026 ha emesso i suoi verdetti definitivi e nella giornata di domani scopriremo gli accoppiamenti per i playoff. Inter e Juventus saranno doppiamente interessate dalle palline svizzere perché esattamente il weekend che precederà l'andata degli spareggi andrà in scena lo scontro diretto, il Derby d'Italia.

