Inter eliminata | Bodo Glimt trionfa 2-1 e passa agli ottavi

Un match che lascia l’amaro in bocca. L’Inter esce dalla Champions League senza nemmeno raggiungere gli ottavi di finale, sconfitta 2-1 dal Bodo Glimt nel ritorno dopo aver perso anche l’andata. I gol norvegesi sono arrivati al 58? e al 72?, mentre l’unico gol dell’Inter è stato segnato da Bastoni al 76?. La squadra milanese aveva promesso di ribaltare il risultato, ma non è riuscita a farlo. Nonostante una prestazione discreta, non è riuscita a segnare abbastanza gol per superare il turno. Il Bodo Glimt ha giocato con determinazione e ha meritato la vittoria, mostrando un’organizzazione superiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Inter in missione rimonta con il Bodo Glimt: quanto vale la qualificazione agli ottavi! C’è un peso economico importante da tenere in considerazioneL'Inter ha ottenuto una rimonta decisiva contro il Bodo Glimt, determinata da una prestazione intensa e determinata.

