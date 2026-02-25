Inter-Bodo Glimt le pagelle | game over nerazzurro crollano tutte le colonne

L’Inter ha perso contro il BodoGlimt a causa di un calo di concentrazione dopo l’ora di gioco. Dopo un primo tempo vivace, Akanji si addormenta in difesa e permette agli avversari di segnare. La squadra nerazzurra non riesce a reagire e crolla definitivamente. Il risultato chiude ogni speranza di qualificazione, lasciando i tifosi delusi. La partita si conclude con il fallimento di tutte le strategie offensive dell’Inter.

Nessuna rimonta. Un tempo frenetico, poi all'ora di gioco Akanji si addormenta e serve su un piatto d'argento la qualificazione – già difficile per i nerazzurri- agli ospiti. Inter-BodoGlimt termina 1-2: le pagelle della Beneamata. Bisseck morbido, Akanji è umano Sommer 6: incolpevole sulle reti subite. Anzi, sull'azienda dello 0-1 L'articolo Inter-BodoGlimt, le pagelle: game over nerazzurro, crollano tutte le colonne proviene da Il Primato Nazionale.