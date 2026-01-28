Il 25 Aprile non è una data politica

Il 25 aprile in Italia si celebra la festa della liberazione dall’occupazione nazi-fascista. Tuttavia, negli ultimi giorni, alcuni rappresentanti istituzionali hanno detto che questa data non sarebbe solo una festa, ma anche un evento di natura politica. Questa posizione ha suscitato molte reazioni e critiche, perché per molti italiani il 25 aprile resta un giorno di memoria e di unità, al di là di ogni strumentalizzazione.

"Dal 1946 in Italia il 25 Aprile si celebra la festa della liberazione dall'occupazione nazi-fascista, riteniamo quindi molto grave che rappresentanti istituzionali locali e nazionali abbiano pubblicamente riconosciuto nella celebrazione di una festa nazionale un evento di natura politica". E' quanto dicono i rappresentanti del collettivo Kairòs in merito a quanto acacduto lo scorso anno e in vista del prossimo anniversario. "Per riflettere su questo tema – dicono ancora – riteniamo particolarmente degna di attenzione anche la dichiarazione in merito all'utilizzo del Parco delle Crociere e di quello dell' ex idroscalo, aree in cui il sindaco Andrea Casamenti ha dichiarato che la Liberazione non sarà mai celebrata.

