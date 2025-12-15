Il Festival Teatro Amatoriale della Città di Benevento registra un grande successo, con il doppio sold out per il terzo appuntamento della rassegna. L’evento, diretto da Lia Zito, continua a coinvolgere il pubblico e a promuovere il teatro amatoriale nella città sannita.

© Anteprima24.it - Festival Teatro Amatoriale – Città di Benevento: doppio sold out per ‘Serata d’Autore’

Tempo di lettura: < 1 minuto Doppio sold out per il terzo appuntamento in cartellone del Festival “Teatro Amatoriale – Città di Benevento ”, diretto da Lia Zito. La “doppia” dello spettacolo di ieri sera ha riempito la sala del Teatro Blu de “La Fagianellla” di Benevento, che già dalla passata edizione è la location scelta per la rassegna teatrale. “Anche ieri sera – commenta Zito – siamo riusciti a far divertire il nostro pubblico che ha apprezzato lo spettacolo ‘Serata d’Autore’ per la regia di Clemente Rossi. Di questo siamo entusiasti e ci da lo stimolo a continuare”. Oltre a Lia Zito, gli attori sanniti che sono andati in scena sono Clemente Rossi, Luciano Lombardi, Lucia Mirra, Adriano De Lauri, Katia Botticella, Sergio Catalano, Carmine Sabatino. Anteprima24.it

Torna il Festival del Teatro Amatoriale “Città di Benevento”: al via la seconda edizione con compagnie da tutta Italia - Dopo il grande successo dello scorso anno, è tutto pronto per la II Edizione del Festival del Teatro Amatoriale “Città di Benevento”, organizzato dalla Compagnia La Nuova Bottega e curato dalla ... ntr24.tv

Festival “Teatro Amatoriale – Città di Benevento”: sold out per la “prima” - Buona la “prima” del Festival “Teatro Amatoriale – Città di Benevento” che ha aperto al Teatro Blu de “La Fagianella” di Benevento la nuova stagione teatrale con il monologo “A Madonna de’ Rose” di ... ntr24.tv

Al via "Pomigliano Teatro Festival 2025 - Racconti d’Inverno", si parte il 16 Dicembre con Daniela Ioia e Antimo Casertano, con il loro spettacolo, "Facimme ’e Cunti" - facebook.com facebook