Cortona il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione

Il Consiglio comunale di Cortona ha recentemente approvato il bilancio di previsione per l'anno in corso. La decisione è stata presa con il sostegno della maggioranza e del gruppo Fratelli d’Italia, consentendo all'amministrazione di pianificare le attività e gli investimenti futuri del territorio. La delibera rappresenta un passaggio importante per la gestione finanziaria dell'ente e per la realizzazione dei progetti comunali.

È stato approvato con i voti della maggioranza e l'aggiunta del gruppo Fratelli d'Italia il bilancio di previsione del Comune di Cortona. Durante il Consiglio comunale del 22 dicembre, il sindaco Luciano Meoni ha ringraziato la maggioranza, la giunta e gli uffici per il lavoro di programmazione.

