Sanremo omaggia Pippo Baudo | il significato dell'installazione luminosa all'Ariston

Marco Lodola ha creato un'installazione luminosa dedicata a Pippo Baudo, posta davanti al Teatro Ariston di Sanremo. La scultura rappresenta la sagoma dell'ex conduttore con le braccia aperte, visibile a tutti i passanti. Questa opera celebra il ruolo storico di Baudo nel festival e si inserisce tra le iniziative per ricordare la sua lunga carriera. L'installazione è stata collocata proprio in prossimità del teatro, attirando l'attenzione di molti spettatori.