Sanremo omaggia Pippo Baudo | il significato dell'installazione luminosa all'Ariston
Marco Lodola ha creato un'installazione luminosa dedicata a Pippo Baudo, posta davanti al Teatro Ariston di Sanremo. La scultura rappresenta la sagoma dell'ex conduttore con le braccia aperte, visibile a tutti i passanti. Questa opera celebra il ruolo storico di Baudo nel festival e si inserisce tra le iniziative per ricordare la sua lunga carriera. L'installazione è stata collocata proprio in prossimità del teatro, attirando l'attenzione di molti spettatori.
L'opera è stata realizzata da Marco Lodola e ritrae la sagoma di Baudo con le braccia aperte. L'installazione è stata posizionata al Teatro Ariston.
Il figlio di Pippo Baudo chiarisce la questione dell’eredità del padre: “Ho delegato tutto all’avvocato”Alessandro Baudo, figlio di Pippo Baudo, ha confermato di aver delegato tutto all’avvocato per gestire l’eredità del padre, rimasta in sospeso da oltre un mese.
