Cena e pranzo a tema sui colli Euganei | la proposta del weekend a La Roccola di Cinto Euganeo

Da padovaoggi.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri le proposte di La Roccola di Cinto Euganeo per un pranzo o una cena a tema sui Colli Euganei. Durante il fine settimana, l’azienda agricola offre menu dedicati che valorizzano i prodotti locali e il paesaggio circostante, offrendo un’esperienza autentica e rilassante in un ambiente naturale.

Sui Colli Euganei non mancano le occasioni per pranzare e cenare immersi nel paesaggio, e l’azienda agricola La Roccola di Cinto Euganeo propone, come da tradizione, un menù ad hoc per il fine settimana.Ogni piatto viene abbinato a un vino prodotto dall’azienda stessa, offrendo così l’occasione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

