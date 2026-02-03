La prima serata di Sanremo 2026 ha un nuovo protagonista

La prima serata di Sanremo 2026 ha preso una piega inaspettata con un nuovo protagonista. La star internazionale, che si è unita a Carlo Conti e Laura Pausini, ha fatto subito parlare di sé, attirando l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. L’evento, che si svolge all’Ariston, si preannuncia ricco di sorprese e momenti da ricordare.

. L’attesissimo debutto sul palco dell’Ariston della star internazionale accanto a Carlo Conti e Laura Pausini promette scintille e grandi sorprese. Il conduttore Carlo Conti ha svelato durante il TG1 una notizia clamorosa: Can Yaman Sanremo 2026 sarà realtà. L’attore ricoprirà il ruolo di co-conduttore nella serata di apertura, dividendo la scena con lo stesso Conti e la celebre Laura Pausini. Questa mossa porta sul palco del Teatro Ariston un carisma globale e una bellezza che conquista il pubblico istantaneamente. Il successo di Sandokan e il legame con l’Italia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

