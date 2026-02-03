La prima serata di Sanremo 2026 ha preso una piega inaspettata con un nuovo protagonista. La star internazionale, che si è unita a Carlo Conti e Laura Pausini, ha fatto subito parlare di sé, attirando l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. L’evento, che si svolge all’Ariston, si preannuncia ricco di sorprese e momenti da ricordare.

. L’attesissimo debutto sul palco dell’Ariston della star internazionale accanto a Carlo Conti e Laura Pausini promette scintille e grandi sorprese. Il conduttore Carlo Conti ha svelato durante il TG1 una notizia clamorosa: Can Yaman Sanremo 2026 sarà realtà. L’attore ricoprirà il ruolo di co-conduttore nella serata di apertura, dividendo la scena con lo stesso Conti e la celebre Laura Pausini. Questa mossa porta sul palco del Teatro Ariston un carisma globale e una bellezza che conquista il pubblico istantaneamente. Il successo di Sandokan e il legame con l’Italia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - La prima serata di Sanremo 2026 ha un nuovo protagonista

Approfondimenti su Sanremo 2026

Pupo salirà sul palco dell'Ariston nella serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La prima serata di Sanremo

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore della prima serata; Sanremo 2026, Can Yaman co-condurrà la prima serata con Conti e Pausini; La prima serata di Vcoazzurra tv è con Extra; Sanremo 2026: Can Yaman co-conduttore della prima serata del Festival.

Can Yaman apre il Festival di Sanremo: co-conduttore nella prima serata, Achille Lauro nella secondaDopo le indiscrezioni seguite al successo della serie Sandokan, ieri sera è arrivata la conferma: Can Yaman sarà a Sanremo 2026. L’attore turco, classe 1989, affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini ... deejay.it

La cattura del boss di Cosa Nostra è diventata una fiction in onda su Rai 1 nel corso di due prime serateStasera e domani, 3 e 4 febbraio 2026, va in onda su Rai 1 la fiction L'Invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro con Lino Guanciale. Scopri trama e cast. gazzetta.it

la Repubblica. . A pochi giorni dal Festival di Sanremo, Leonardo Pieraccioni simula una chiamata seccata a Giorgio Panariello sugli ospiti invitati dal direttore artistico Carlo Conti: “Prima Topo Gigio poi Sandokan. Anche se ci chiama noi non ci mescoliamo", - facebook.com facebook

Can Yaman co-conduttore alla prima serata di Sanremo x.com