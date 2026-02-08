Palermo pub sotto inchiesta | fucile illegale e droga trovati licenza sospesa per 30 giorni

Il questore di Palermo ha deciso di sospendere per 30 giorni la licenza di un pub nel quartiere Tribunale-Castellamare. La misura arriva dopo che gli agenti hanno trovato un fucile a pompa con la matricola abrasa e alcune sostanze stupefacenti all’interno del locale. La polizia sta indagando per capire come siano finiti armi e droga nel pub.

Il questore di Palermo ha disposto la sospensione per un mese della licenza di un pub nel quartiere Tribunale-Castellamare, a seguito del ritrovamento di un fucile a pompa con matricola abrasa e di sostanze stupefacenti all'interno del locale. L'attività, la cui identità del titolare è stata resa nota – un uomo di 26 anni già arrestato – è ora al centro di un'indagine che mira a chiarire la sua presunta connessione con attività illecite e a garantire la sicurezza dei cittadini in una zona della città che, negli ultimi mesi, è stata teatro di episodi di criminalità. La decisione, presa ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, rappresenta una risposta immediata e decisa delle autorità a una situazione che solleva preoccupazioni per l'ordine pubblico e la sicurezza urbana.

