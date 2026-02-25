Il Grande Fratello di Deliveroo con i rider | Sfruttati e monitorati l’app poteva vedere anche velocità e traiettorie

Un “vero e proprio sfruttamento lavorativo” ai danni di “numerosissimi” rider, in stato di bisogno, costretti a lavorare con remunerazioni “sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”. Insomma: “Una situazione di illegalità che è indispensabile far cessare al più presto, considerando anche che coinvolge un numero rilevante di lavoratori che vivono con retribuzioni sotto la soglia di povertà”. E ancora: i pagamenti venivano effettuati in “palese difformità da quanto stabilito dalla contrattazione collettiva”. Così la procura di Milano, dopo essere intervenuta su Glovo, ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario di Deliveroo Italy in un’inchiesta nella quale la stessa azienda, controllata dalla britannica Roofoods Ltd, e il suo amministratore Andrea Zocchi risultano indagati per caporalato aggravato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

