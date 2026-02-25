Il gladiatore | tutto quello che c’è da sapere sul film su Canale 5

Il gladiatore: trama, cast, frasi e streaming del film su Canale 5. Questa sera, mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Il gladiatore, film colossal del 2000 diretto da Ridley Scott, interpretato da Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris, Oliver Reed e Tomas Arana. Crowe interpreta il fedele generale Massimo, che viene tradito quando Commodo, l’ambizioso figlio dell’imperatore Marco Aurelio, assassina il padre e s’impossessa del trono. Ridotto in schiavitù, Massimo ricompare nell’arena tra le file dei gladiatori per vendicare l’assassinio della sua famiglia e del suo imperatore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nell’anno 180 d.C. il generale Massimo Decimo Meridio guida l’esercito romano alla vittoria durante la guerra contro i Marcomanni in Germania, guadagnandosi la stima dell’anziano imperatore romano Marco Aurelio, il quale, malato e sentendosi prossimo alla fine non accetta il figlio Commodo come proprio successore, considerandolo inadatto al ruolo, e designa il generale Massimo, vedendovi il figlio che avrebbe voluto avere al posto di Commodo: Marco Aurelio intende affidargli il compito di ripristinare la repubblica restituendo il potere al senato, ovvero al popolo romano, come avveniva prima dell’avvento dell’età imperiale. 🔗 Leggi su Tpi.it

Leggi anche:

Lilli e il vagabondo: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

1917: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

The Ultimate Morocco Travel Guide: From Casablanca To The Sahara