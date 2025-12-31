Lilli e il vagabondo | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2
Lilli e il vagabondo: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 2. Questa sera, 31 dicembre 2025 (Capodanno), alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda un classico dell’animazione, Lilli e il vagabondo, pellicola del 1955 diretta da Hamilton Luske, Clyde Geronimi e Wilfred Jackson. Vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. La storia è ambientata in un elegante quartiere di Londra dove vive una giovane e borghese coppia di sposi. Durante la notte di Natale, sotto l’albero illuminato a festa, un regalo speciale attende di essere consegnato. Il marito, “Gianni Caro”, ha regalato all’amata moglie Lisa, “Tesoro”, un tenerissimo cucciolo di American Cocker Spaniel: Lilli (voce italiana Margherita Buy). 🔗 Leggi su Tpi.it
