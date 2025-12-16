Dal piano di Trump al nodo russo | progressi nei colloqui sull’Ucraina ma la pace resta lontana

I colloqui sull’Ucraina mostrano segnali di progresso, ma la pace rimane lontana. Dopo diversi tentativi e tensioni, il percorso verso una soluzione duratura si presenta ancora difficile, tra avanzamenti e battute d’arresto. La complessità delle negoziazioni evidenzia quanto sia complesso raggiungere un accordo stabile e condiviso tra le parti coinvolte.

© Feedpress.me - Dal piano di Trump al nodo russo: progressi nei colloqui sull'Ucraina, ma la pace resta lontana Sembra un po' il gioco dell'oca: due passi avanti e uno indietro. La strada della pace in Ucraina, in realtà, è ancora lunga e trovare nei negoziati un punto di equilibrio che vada bene a tutti è un obiettivo molto complesso. I passi avanti: concessioni di Kiev, svolta Usa, Europa di nuovo in partita E' innegabile che siano stati fatti passi in avanti impensabili fino a qualche settimana fa:.

Ucraina, dopo Berlino Trump è ottimista: “Mai così vicini alla pace”. Ma resta il nodo Donbass con la Russia - Parola di Donald Trump, che dopo la due giorni di negoziati conclusasi ieri a Berlino a cui hanno preso parte il presidente Volodymyr Zelensky e ... tpi.it

Lorenzo Kamel, Nel piano Trump l’antica idea delle «riserve», Il Manifesto, 16 dicembre 2025 PALESTINA Una "soluzione" vecchia di 144 anni e mai veramente superata: ora è legittimata dai venti punti del presidente Usa, legittimati dal Consiglio di Sicurezza - facebook.com facebook

I cincischiamenti europei su piano Putin/Trump, su asset russi congelati e prestiti e sull'invio di armi all'Ucraina, rappresentano il naufragio di una classe dirigente occidentale senza senso della Storia. E l'Italia si sta distinguendo. In peggio. @GiorgiaMeloni sta x.com

