I voti ai look | Can Yaman stile Er Monnezza 5 Arisa effetto candelabro 6,5 Tiziano Ferro l' abito luccica ma stringe 5

Can Yaman ottiene un punteggio basso perché indossa un look che richiama il personaggio di Er Monnezza, creando un effetto poco elegante. La causa è la scelta di un abbigliamento troppo appariscente, che non convince i giudici. Arisa riceve un 6,5 per il suo effetto candelabro, mentre Tiziano Ferro incassa un 5 a causa dell’abito che, nonostante luccichi, appare stretto. I voti riflettono le opinioni sui look della prima serata del Festival.

Laura Pausini indossa l'abito delle occasioni migliori, quello in velluto di Giorgio Armani. Ma a rubare la scena è il collier che ricorda clamorosamente la "pietra dello scandalo" del Titanic: il cuore dell'Oceano, che in questo caso è una collana in oro rosa con diamanti e tanzanite Alta Gioielleria Pomellato. Ecco il tuxedo a regola d'arte: Carlo Conti non tradisce mai Stefano Ricci. Questione di scaramanzia o di campanilismo? Toscanacci di successo. Questo aggettivo della suburba milanese si addice perfettamente a Can Yaman, pericolosamente in bilico tra Sandokan e Er Monnezza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Pagelle look Sanremo, Tiziano Ferro (8) versione Elon Musk, Raf (7) latino, J-Ax (8) country rock, con Yaman (8) è estate. I votiTiziano Ferro si distingue con un look ispirato a Elon Musk, attribuendogli un punteggio di 8, mentre Raf sfoggia un outfit latino da 7 punti.

Sanremo 2026, l’abito di Tiziano Ferro ospite (prima serata) al Festival: look e stilistaTiziano Ferro indossa un abito elegante durante la prima serata di Sanremo 2026, attirando l’attenzione per la scelta stilistica.

