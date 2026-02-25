Guida ragionata alle designazioni arbitrali | dove sono andati quelli che hanno commesso danni inenarrabili

La chicca è data dalla coppia Var Maggioni-Guida che controllerà sia Inter-Genoa sia Cremonese-Milan. Di Paolo (Avar a Bergamo) è stato mandato a Roma-Juventus As Roma 14012019 - Coppa Italia Roma-Virtus Entella foto Antonello SammarcoImage Sport nella foto: Aleandro Di Paolo È un gioco dell’oca quello delle designazioni arbitrali. Dopo ogni casino in Serie A salti un turno, magari quello dopo passi per la Serie B: è una piccola via crucis verso la redenzione. Una prassi. E così La Penna, quello ormai famoso per aver espulso Kalulu invece di Bastoni nel derby d’Italia, dopo aver saltato una giornata torna ad arbitrare in B, torna ad arbitrare al confine con l’Austria: Sudtirol-Venezia. Turno di “riposo” invece per Chiffi il quale paga il disastro di Atalanta-Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

