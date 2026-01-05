Serie A sono ufficiali le designazioni arbitrali dell’19ª giornata di campionato | i dettagli

Da calcionews24.com 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state rese ufficiali le designazioni arbitrali per la 19ª giornata di Serie A. Qui troverete tutti i dettagli e l’elenco completo degli arbitri assegnati alle singole partite. Con l’avvicinarsi del prossimo turno, l’interesse si concentra sulle designazioni, fondamentali per garantire la regolarità del campionato.

Serie A, ufficiali le designazioni arbitrali dell’undicesima giornata di campionato: tutti i dettagli e l’elenco completo Con la Serie A ormai nella sua piena attività, l’attenzione si sposta già al prossimo turno di campionato. L’19ª giornata si preannuncia ricca di emozioni, con partite di grande fascino e big match che promettono spettacolo. Ecco le designazioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

serie a sono ufficiali le designazioni arbitrali dell821719170 giornata di campionato i dettagli

© Calcionews24.com - Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali dell’19ª giornata di campionato: i dettagli

Leggi anche: Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali dell’11ª giornata di campionato: tutti i dettagli

Leggi anche: Serie A, sono ufficiali le designazioni arbitrali della 9ª giornata di campionato: tutti i dettagli

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Serie A – Designazioni arbitrali: Massa a Roma e Collu a Torino; Arbitri Serie A, le designazioni per la 18^ giornata; Serie C Girone C, ufficiali le designazioni arbitrali: Benevento-Crotone a Di Francesco; Gli arbitri della prossima giornata di Serie A Enilive.

serie sono ufficiali designazioniSerie C Girone C, ufficiali le designazioni arbitrali: Benevento-Crotone a Di Francesco - Sono state rese note le designazioni arbitrali per il prossimo turno del campionato di Serie C – Girone C, che vedrà il Benevento Calcio impegnato nella delicata sfida contro il Crotone. sanniosport.it

serie sono ufficiali designazioniSerie A, le designazioni arbitrali della 18ª giornata - R che dirigeranno le gare valide per la 18 ^ giornata del campionato di Serie A 2025/26 in ... fantacalcio.it

serie sono ufficiali designazioniSerie C, le designazioni del girone B: l'arbitro di Juventus Next Gen-Carpi - Sono state pubblicate oggi le designazioni arbitrali della 20esima giornata del campionato di serie C 2025- tuttojuve.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.