I vecchi messaggi nei gruppi Whatsapp visibili anche per i nuovi iscritti | come funzionerà e da quando sarà attiva

Da oggi, i messaggi condivisi nei gruppi WhatsApp saranno visibili anche ai nuovi iscritti, garantendo maggiore trasparenza e continuità nelle conversazioni. Questa funzione permetterà di consultare facilmente le discussioni passate, facilitando l'integrazione e la comprensione per chi si unisce successivamente. La novità entrerà in vigore a partire dalla prossima aggiornamento dell’app, offrendo un’esperienza più chiara e immediata per tutti gli utenti.

Quante volte è capitato di entrare in un gruppo Whatsapp a conversazione ormai avviata da tempo e non capirci niente. Impossibile leggere cosa era stato scritto prima, finora. Meta sta introdurre la possibilità di visualizzare anche i messaggi arretrati, quando si viene aggiunti a una chat di gruppo. Una funzione che molti utenti attendevano da tempo e che, secondo quanto riporta Repubblica, è in sviluppo da oltre un anno, con le prime sperimentazioni partite nell’estate del 2023. Come funziona la nuova opzione. Al momento la novità è disponibile solo per un numero limitato di utenti beta, cioè chi partecipa ai programmi di prova, ed è stata individuata nelle ultime versioni per iOS (come la 26.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Google Messages copia WhatsApp: arrivano le menzioni nei messaggi e nei gruppi (dopo anni di attesa)

Leggi anche: WhatsApp sta per cambiare i gruppi: ecco cosa vedranno i nuovi membri quando entrano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: WhatsApp testa una funzione per rendere più leggibili i link nelle chat su iOS; Il tramonto dell'email: perché i giovani scelgono le chat; Eliminare regolarmente i messaggi? La verità che nessuno ti dice sullo spazio; WhatsApp iOS: in test i suggerimenti automatici degli sticker basati sulle emoji.

I vecchi messaggi nei gruppi Whatsapp visibili anche per i nuovi iscritti: come funzionerà e da quando sarà attivaLa funzione di condivisione al momento è riservata a pochi selezionati, che hanno accesso a una versione provvisoria della app. Quali sono le piattaforme che già permettono questa funzione e i rischi ... open.online

Gruppi WhatsApp, i nuovi partecipanti potranno leggere i vecchi messaggiLa funzione, ora in fase di test, sarà attivabile dagli amministratori delle chat. Previsto il rilascio nei prossimi mesi ... repubblica.it

Dimenticate il vecchio Slackbot che si limitava a mandarvi notifiche noiose o a rispondere con messaggi preimpostati. Salesforce ha deciso di fare sul serio, trasformando l’iconico assistente della piattaforma in un vero e proprio AI agent. Non si tratta di un se - facebook.com facebook