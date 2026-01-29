Città della Salute l’ospedale del futuro per 700 posti letto e 3mila medici immerso nel verde

Dopo settimane di attesa, mercoledì 14 gennaio Attilio Fontana ha riaperto la discussione sulla nuova Città della Salute a Sesto San Giovanni. L’ospedale, che dovrebbe avere 700 posti letto e ospitare 3.000 medici, si trova nel cuore di un’area verde vicino a Milano. La sua costruzione sembrava bloccata da tempo, ma ora si torna a parlare di un progetto che potrebbe cambiare il volto della sanità locale.

Sesto San Giovanni (Milano), 29 gennaio 2026 – Mercoledì 14 gennaio scorso Attilio Fontana ha rilanciato una partita che sembrava ormai arenata. Il presidente di Regione Lombardia ha annunciato la ripresa dei lavori per la Città della Salute e della Ricerca, un maxi polo sanitario che sorgerà sulle aree Falck di Sesto San Giovanni, un mega progetto da 560 milioni di euro per cui, il 31 gennaio Aria staccherà l'assegno con la prima tranche di adeguamento economico-finanziario che consentirà al cantiere di ripartire Città della Salute Sesto - Per edizione Milano metropoli - Foto Spf Il progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

