Grande Fratello Vip dal 17 marzo su Canale 5 opinioniste Lucarelli e Buonamici

(Adnkronos) – Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip, che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Opinioniste della nuova edizione del format Endemol Shine Italy saranno Cesara Buonamici e, appunto, Lucarelli. Il Gf Vip "torna con molti nuovi elementi, mantenendo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale", si legge in una nota di Mediaset. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

