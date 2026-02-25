grande fratello rivelata la data di inizio e le opinioniste ufficiali

Pochi minuiti fa, con un comunicato ufficiale, Mediaset ha rivelato la data di inizio del Grande Fratello e le due opinioniste che affiancheranno Ilary Blasi. Arrivano le prime informazioni ufficiali sulla nuova attesissima edizione del Grande Fratello. Come comunicato qualche settimana fa da Mediaset, il reality show più longevo della televisione italiana tornerà su Canale 5 in primavera, con la conduzione di Ilary Blasi. Sei le puntate previste e, stando a quanto è stato anticipato, il format tornerà con molti nuovi elementi, mantenendo allo stesso tempo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale. Poco fa intanto, con una nota ufficiale diramata dall’azienda, sono emerse le prime informazioni sulla nuova edizione del reality show, già attesissimo da tutto il pubblico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Leggi anche:

Grande Fratello Vip riparte: c’è la data. Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici saranno le opinioniste

Slitta il Grande Fratello VIP: nuova data, opinioniste e indizio di Ilary Blasi

Every Formula 1 Drivers' Champion Explained

Temi più discussi: L'esclusione di Kristi, il contenuto del vaso di Pandora viene rivelato per la prima volta, cosa ci si aspetta che accada stasera su BBV; Alison Hammond affronta le critiche dopo il commento sull’arresto di Andrew Mountbatten-Windsor; Il Paradiso, chi è Fiona Marchesi: la cognata malata di Umberto, madre di Ettore e Greta.

Grande Fratello, rivelata la data di inizio e le opinioniste ufficialiPochi minuiti fa, con un comunicato ufficiale, Mediaset ha rivelato la data di inizio del Grande Fratello e le due opinioniste che affiancheranno Ilary Blasi. Quando inizia il Grande Fratello Arrivano ... novella2000.it

Ufficiale Grande Fratello VIP, arriva la data della messa in onda e i nomi delle opinioniste: ecco il comunicatoScopri il ritorno del Grande Fratello VIP su Canale 5! Inizia martedì 17 marzo con Ilary Blasi alla conduzione. mondotv24.it

Dal 17 marzo su Canale 5, Ilary Blasi torna alla guida del reality che quest’anno si arricchisce di due ‘firme’ importanti per accendere il dibattito in studio Leggi l'articolo #GrandeFratelloVip - facebook.com facebook

"Grande Fratello Vip" da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Conduce Ilary Blasi. Opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli x.com