Graduatorie GPS 2026 | nel passaggio da seconda a prima fascia il punteggio cambia e potrebbe essere inferiore ma non è punitivo

Le graduatorie GPS 2026 prevedono modifiche nel punteggio per chi passa dalla seconda alla prima fascia. Questa variazione potrebbe comportare un punteggio inferiore, ma non è intesa come penalizzazione. Per le supplenze degli anni scolastici 202627 e 202728, è importante comprendere come cambiano i criteri di valutazione e le modalità di aggiornamento del punteggio.

Graduatorie GPS 2026: le novità della seconda fascia riguardano sostegno e motoria alla primaria. Titolo completo entro la scadenza, no riservaLe graduatorie GPS 2026 presentano novità per la seconda fascia, con particolare riguardo alle supplenze di sostegno e motoria nelle scuole primarie.

