Giovanni Gallina Udc | Pulito tratto di spiaggia a Carini

Il movimento Libertà Nazionale, con la partecipazione di Giovanni Gallina dell'UDC, ha promosso una giornata di bonifica di un tratto di spiaggia a Carini. L'iniziativa mira a tutelare l'ambiente e a sensibilizzare sulla cura del territorio costiero.

Il movimento Libertà Nazionale, con la partecipazione del leader dell'UDC Giovanni Gallina, ha organizzato ieri, domenica 14 dicembre, una bonifica di un tratto di spiaggia. L’attività, resa possibile dall’uso di un metal detector, ha coinvolto e divertito molti bambini presenti. Tuttavia, il. Palermotoday.it

