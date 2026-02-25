Giovanni Bernabucci l' addio con la sciarpa della Lazio e i fiori biancocelesti | Vola alto

Nell'abbazia di San Martino al Cimino i funerali dell'ultrà ucciso a coltellate nel quartiere Santa Lucia. Il feretro salutato con uno striscione della Curva nord Alle 14,30 il feretro, ricoperto di fiori bianchi e celesti e con sopra la sciarpa e la bandiera della Lazio, è stato accolto nell'abbazia cistercense della frazione di cui è originaria la famiglia, per i funerali celebrati da don Fabrizio Pacelli davanti a una chiesa gremita. "C'è dolore e smarrimento - dice il sacerdote nell'omelia - ma la morte non è la fine di tutto. Non abbiamo perso per sempre Giovanni, lo ritroveremo in Dio". All'ingresso una distesa di composizioni biancocelesti, i colori della Lazio. In tanti hanno voluto rendere omaggio a Bernabucci e si sono stretti attorno al dolore, ancora vivo e palpabile, dei familiari: il 51enne lascia due figli, la madre e la sorella. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

