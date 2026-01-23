Le arance della prevenzione | torna l’iniziativa di Arrt in tutta la Romagna

Torna in Romagna l’iniziativa “Le arance della prevenzione”, promossa dall’Associazione Romagnola per la Ricerca sul Tumore (Arrt). L’iniziativa mira a sostenere progetti di prevenzione oncologica e a promuovere il consumo di prodotti biologici, offrendo un'opportunità concreta di sensibilizzazione e impegno civico. Un’occasione per unire salute e sostenibilità attraverso un gesto semplice e significativo.

