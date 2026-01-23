Le arance della prevenzione | torna l’iniziativa di Arrt in tutta la Romagna
Torna in Romagna l’iniziativa “Le arance della prevenzione”, promossa dall’Associazione Romagnola per la Ricerca sul Tumore (Arrt). L’iniziativa mira a sostenere progetti di prevenzione oncologica e a promuovere il consumo di prodotti biologici, offrendo un'opportunità concreta di sensibilizzazione e impegno civico. Un’occasione per unire salute e sostenibilità attraverso un gesto semplice e significativo.
Ritorna anche quest’anno l’iniziativa “Le arance della prevenzione”, promossa dall’Associazione Romagnola per la Ricerca sul Tumore (Arrt), un’occasione per sostenere i progetti di prevenzione oncologica e, al tempo stesso, promuovere il consumo di prodotti biologici.Grazie all’impegno dei.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Torna il Festival della Liberta alla Malatestiana e al Ridotto: "L'obiettivo esportare il modello in tutta la Romagna"
200 anni della stamperia gambettolese, per le festività mostre e installazioni per tutta la RomagnaCelebrazione dei 200 anni della storica Stamperia Pascucci di Gambettola, un'eccellenza artigianale riconosciuta a livello internazionale.
Argomenti discussi: Le arance della salute di fondazione Airc tornano per sostenere la ricerca sul cancro e promuovere la prevenzione; Arrt, in piazza le arance della prevenzione; Prevenzione: tornano le arance della salute AIRC; Tornano le arance della salute a sostegno di ricerca e prevenzione.
Tornano le Arance della Salute Airc, il 24 gennaio in 3mila piazze per ricerca sul cancroSabato 24 gennaio tornano Le Arance della Salute di Fondazione Airc. ansa.it
Le arance della salute tornano in piazza: 24 gennaio anche in Costiera Amalfitana appuntamento con AIRCSabato 24 gennaio migliaia di volontari e volontarie AIRC torneranno nelle piazze di tutta Italia, più di 3mila, con le reticelle di arance rosse, i vasetti di marmellata di arance rosse e i vasetti d ... ilvescovado.it
ARANCE DELLA SALUTE DI FONDAZIONE AIRC NELLE PIAZZE E NELLE SCUOLE PER SOSTENERE LA RICERCA SUL CANCRO E PROMUOVERE LA PREVENZIONE x.com
AL TWENTY LE ARANCE DELLA SALUTE Solidarietà e prevenzione tornano protagoniste al #Twenty. Il centro commerciale bolzanino conferma anche per il 2026 la collaborazione con Fondazione #AIRC per la ricerca sul cancro ETS, aderendo all’iniziativa - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.