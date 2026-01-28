Ginnastica Riccione Academy ufficializzata la nuova squadra per la serie A1

La Ginnastica Riccione Academy annuncia ufficialmente la squadra che prenderà parte alla serie A1 2026. A un mese dall’inizio del campionato, previsto per il 27 e 28 febbraio a Modena, la società del presidente Francesco Poesio presenta le atlete che affronteranno la sfida del massimo livello nazionale. È il terzo anno consecutivo in A1 per la squadra, che ha già raggiunto la storica promozione nella massima serie.

La società del presidente Francesco Poesio affronta il terzo campionato consecutivo nella massima serie: capitana Adriana Poesio, innesti Mettifogo e Petisco La capitana della squadra sarà anche nel 2026 Adriana Poesio, prodotto della “cantera” riccionese. Insieme a lei l’azzurra Rebecca Aiello, Sofia Brocchi, i neoacquisti Amelia Mettifogo e Alba Petisco, e Gaia Mariotti (riserva). Amelia Mettifogo proviene dalla CSB Bollate ed è vice campionessa italiana alla specialità Corpo Libero. Alba Petisco, che l’1 febbraio compirà 23 anni, è la ginnasta di punta della nazionale spagnola: argento individuale All-Around e bronzo al Corpo Libero ai Campionati Europei 2025 di Lipsia; ai Mondiali disputati lo scorso ottobre a Jakarta si è confermata tra le prime dieci ginnaste al mondo.🔗 Leggi su Today.it

