Camp rock 3 teaser trailer dei jonas brothers il ritorno delle star della musica
Recentemente è stato reso disponibile il primo teaser trailer di Camp Rock 3, un ritorno molto atteso della celebre saga Disney amatissima dai fan di tutte le età. La clip anticipa alcuni dettagli sul nuovo capitolo, che vedrà coinvolti sia i protagonisti storici sia alcuni volti nuovi, creando grande fermento tra gli appassionati. prime immagini e dettagli sul nuovo film. Attualmente sono in corso le riprese di Camp Rock 3, con l’obiettivo di portare nelle case degli spettatori un prodotto di alta qualità. Il progetto, che si preannuncia il capitolo conclusivo della saga, verrà presentato nel 2026, anche se la data ufficiale di uscita non è ancora stata comunicata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Camp rock 3 confermato con il ritorno dei jonas brothers e riprese imminenti
Camp rock 3 arriva con nuove emozioni e musica
Camp Rock 3 si farà, le riprese in corso con Demi Lovato e i Jonas Brothers nel cast
Torna il mitico, epico, leggendario XMAS ROCK CAMP nel magico “Parco di Ulisse”! Super-mamme, papà eroici e piccoli esploratori… siete pronti a una missione natalizia che farebbe invidia anche agli Avengers? Il nostro campus è un mix espl - facebook.com Vai su Facebook
Rilasciata la prima clip di Camp Rock 3. Vai su X
Camp Rock 3, i Jonas Brothers tornano nel primo teaser trailer - I Jonas Brothers sono tornati al campo estivo nel primo teaser ufficiale di Camp Rock 3, video che potrebbe suggerire un cameo di Demi Lovato. Si legge su comingsoon.it
'Camp Rock 3' teaser trailer: First look at Jonas Brothers' return as Connect 3 for Disney+ & Disney Channel movie - Connect 3 is reuniting, with the Jonas Brothers reprising their roles in Camp Rock 3 for Disney+ and Disney Channel. Segnala msn.com
Camp Rock 3 quando esce su Disney+: cosa si sa sulla data - Ad oggi, Disney non ha comunicato una data ufficiale, ma ha confermato che il film uscirà nell’estate 2026 su Disney+ e su ... Da daninseries.it