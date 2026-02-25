Gestione del rischio credito | Quella svolta da cui è nata Saikoo

Eternoo, ex Eternedile fondata a Bologna nel 1949, ha avviato una nuova strategia di gestione del rischio credito per proteggere il suo flusso di cassa. La decisione deriva da un aumento delle insolvenze tra i clienti più piccoli, che ha portato l’azienda a rivedere le politiche di credito. Con 81 punti vendita sparsi in 11 regioni e un fatturato di 240 milioni di euro, Eternoo si prepara a rafforzare la propria stabilità finanziaria.

Eternoo — ex Eternedile, fondata a Bologna nel 1949 — è oggi uno dei principali gruppi italiani nella distribuzione di materiali edili: 81 punti vendita in 11 regioni, 240 milioni di fatturato consolidato nel 2025. Ne parliamo con Federico Nessi, ad e terza generazione alla guida del gruppo. Nessi, com’è nata la vostra ossessione per il rischio credito? "Quando sono entrato in azienda nel 2013, il credito commerciale si gestiva in modo artigianale. Nel nostro settore si vende a credito per definizione: il cliente ordina, usa il materiale e paga a 30, 60, 90 giorni. Senza profilazione rigorosa, vendi tanto e incassi poco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

