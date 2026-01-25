Ti offrono l’allenamento gratis e diventi pugile per una notte | dentro il fenomeno del White Collar Boxing da cui è nata la stella di Fabio Wardley

Il White Collar Boxing è un fenomeno in crescita, che permette di provare l’esperienza del pugilato senza impegno a lungo termine. Offrendo allenamenti gratuiti, consente ai partecipanti di vivere l’emozione di salire sul ring, spesso per una sola notte. Tra le figure emergenti di questa realtà c’è Fabio Wardley, esempio di come questa attività possa portare a risultati sorprendenti, tra adrenalina, preparazione e passione per lo sport.

Il pugile avanza verso il quadrato con in sottofondo la canzone d’ingresso che si è scelto, i cannoni sparano il fumo artificiale e il ring announcer urla il nome, caricando gli spettatori. Non siamo ai livelli di show delle serate a Las Vegas, al Madison Square Garden o a Riad, però, come cornice, è comunque superiore a molte riunioni italiane. E non stiamo parlando di pugilato professionistico e nemmeno di quello olimpico: questo è il White Collar Boxing, sì, la boxe dei colletti bianchi, che nasce a New York (alla Gleason’s Gym con Bruce Silverglade) ma oggi ha una diffusione capillare in tutta la Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

