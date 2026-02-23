galaxy s26 ultra anteprima privacy display prova hands on

Il Galaxy S26 Ultra ha mostrato come funziona la funzione Privacy Display, a causa di una prova pratica condotta da esperti. Durante l'esperimento, si è verificato come il display si adatta automaticamente alle esigenze di privacy dell’utente, nascondendo i contenuti sensibili. La dimostrazione ha coinvolto diverse impostazioni, mettendo in evidenza la reattività del dispositivo. La presentazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di tecnologia, desiderosi di scoprire le novità del nuovo modello.

una breve anteprima pubblica propone una dimostrazione pratica della funzione Privacy Display sul Galaxy S26 Ultra. una clip realizzata da un creatore tech anticipa l’uscita ufficiale, offrendo una visione diretta di come agisce la protezione dello schermo e quali possibilità offre in situazioni reali. il video mostra l’attivazione della funzione e l’osservazione del dispositivo da diverse angolazioni, per valutare l’efficacia e l’impatto sull’esperienza utente. il contenuto evidenzia, inoltre, le due modalità di oscuramento disponibili e la presenza di una modalità di “protezione massima” che non è stata ancora mostrata in funzione completa. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy s26 ultra anteprima privacy display in azione galleriaUn noto creatore tech ha messo le mani sul Galaxy S26 Ultra a Dubai, attirando l’attenzione.

Galaxy s26 ultra anteprima del display privacy in vista del lancioGli appassionati di tecnologia attendono con ansia il lancio della serie Galaxy S26.

Galaxy S26 Ultra Privacy Display

