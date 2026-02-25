Frontale sulla via di Castelmonte | pullman di fedeli si scontra con un' auto

L'incidente è avvenuto stamattina nei pressi di Buttrio. A bordo un gruppo proveniente da Jesolo Attimi di paura in direzione di Cividale quando stamattina, verso le 9.30, un pullman si è scontrato contro un'automobile che proveniva dal senso di marcia opposto. Nessun ferito sul pullman, nel quale viaggiava un gruppo di circa cinquanta fedeli provenienti da Jesolo e in viaggio verso il santuario mariano di Castelmonte: una passeggera ha sbattuto la testa contro il sedile anteriore, ma in seguito a un controllo medico, ha continuato la corsa. «Abbiamo visto un'auto di fronte a noi fare un sorpasso azzardato, e abbiamo subito pensato che ci sarebbe venuto addosso - ha raccontato una persona appartenente alla comitiva - cosa che poi puntualmente si è verificata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

