Fratoianni a Santa Teresa e Letojanni | Basta parlare di emergenza

Visita del parlamentare di Avs nelle zone colpite dal ciclone Harry: "Il cambiamento climatico è ormai realtà" - ha detto "Visitando queste zone mi sono fatto l'idea che e' arrivato il momento di finirla di parlare emergenze perché il cambiamento climatico è una realtà e di fronte al cambiamento climatico occorrono politiche in grado di mettere in sicurezza il territorio". Lo ha detto Nicola Fratoianni, parlamentare di Avs che oggi e' stato a Letojanni e Santa Teresa Riva, alcuni dei comuni della fascia ionica messinese più colpiti dal ciclone Harry. "Ora - ha aggiunto- c'è' l'urgenza del ripristino, dei...

Viabilità a Santa Teresa di Riva, via libera alla pista di emergenza nel torrente Savoca“Un risultato importante, che ci permette di affrontare con maggiore serenità questa fase critica”.

