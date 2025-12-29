debiti e liti le grane in casa di lady conte

Debiti e controversie segnano la situazione familiare di Olivia Paladino, compagna di Giuseppi. La sorella Cristiana, preoccupata dai bilanci in perdita delle aziende di famiglia, propone di cedere le proprie quote per 150 milioni di euro. Una questione che evidenzia le tensioni e le difficoltà finanziarie all’interno della famiglia, creando un contesto complesso anche durante il periodo natalizio.

Natale teso per Olivia Paladino, compagna di Giuseppi. La sorella Cristiana, infatti, spaventata dai bilanci in rosso delle loro società, vuole cederle le sue quote in cambio di 150 milioni. Intanto, al fratellastro Shadow vanno liquidati altri 10,2 milioni. Il giorno della vigilia di Natale, l’ex premier e leader del M5s, Giuseppe Conte ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme alla compagna Olivia Paladino, nel suo studio, con accanto un albero di Natale addobbato con gusto. La cosa che ha colpito è l’espressione della compagna Olivia. Una foto di rito. Una scocciatura. 🔗 Leggi su Laverita.info

