Francesca Michielin Anime video intervista | Nuova musica? Mi prenderò del tempo voglio che resti
La nostra video intervista a Francesca Michielin, protagonista del firmacopie del nuovo EP Anime al Lucca Comics & Games 2025. La nostra video intervista a Francesca Michielin, protagonista del firmacopie del nuovo EP Anime al Lucca Comics & Games 2025. La cantautrice ha raccolto in questo progetto, fuori per Sony Music Italy, i quattro brani pubblicati nel corso del 2025, un anno per lei importante, coinciso con il ritorno in gara al Festival di Sanremo, la rottura con la storica manager Marta Donà e il primo concerto all’Arena di Verona. Un EP intimo, con il titolo che fa riferimento sia al fatto di avere scavato dentro di sé e il suo passato, come testimonia la copertina con immagini della sua infanzia, sia al suo amore per i manga. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Francesca Michielin ci continuerà a far sognare nel tour dei teatri 2026! *Calendario 8 NOVEMBRE 2026 – AUDITORIUM SANTA CHIARA – TRENTO *data zero 11 NOVEMBRE 2026 – TEATRO MALIBRAN – VENEZIA 13 NOVEMBRE 2026 – TEATRO COLO - facebook.com Vai su Facebook