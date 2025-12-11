La nostra video intervista a Francesca Michielin, protagonista del firmacopie del nuovo EP Anime al Lucca Comics & Games 2025. La nostra video intervista a Francesca Michielin, protagonista del firmacopie del nuovo EP Anime al Lucca Comics & Games 2025. La cantautrice ha raccolto in questo progetto, fuori per Sony Music Italy, i quattro brani pubblicati nel corso del 2025, un anno per lei importante, coinciso con il ritorno in gara al Festival di Sanremo, la rottura con la storica manager Marta Donà e il primo concerto all’Arena di Verona. Un EP intimo, con il titolo che fa riferimento sia al fatto di avere scavato dentro di sé e il suo passato, come testimonia la copertina con immagini della sua infanzia, sia al suo amore per i manga. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Francesca Michielin, Anime video intervista: «Nuova musica? Mi prenderò del tempo, voglio che resti»