La Fiorentina ha deciso di escludere Dodo e Kean dalla formazione per la partita contro lo Jagiellonia, un’operazione sorpresa di Vanoli. La scelta arriva dopo un allenamento intenso, con il tecnico che ha preferito affidarsi ad altri giocatori per la trasferta in Polonia. La squadra viola punta a mantenere il passo avanti in Conference League, cercando di ottenere un risultato positivo all’estero. La partita si gioca giovedì sera, in un match che potrebbe essere decisivo per il passaggio del turno.

Continua la marcia della Fiorentina verso il playoff di Conference League. Giovedì sera, la squadra guidata da Paolo Vanoli scenderà in campo in Polonia, alla Chorten Arena, per una trasferta particolarmente impegnativa che richiede una gestione accurata delle risorse disponibili. La sfida si presenta come un banco di prova per la tenuta mentale e tattica della squadra. L’obiettivo è mantenere alta la concentrazione e restare competitivi fuori casa, in un contesto che richiede equilibrio tra fase difensiva e imprevedibilità offensiva. Una decisione tecnica mirata è stata adottata dall’allenatore: preservare due titolari in vista del delicato derby salvezza contro il Pisa in campionato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Fiorentina, Vanoli esclude Dodo e Kean: le scelte a sorpresa per lo Jagiellonia

Convocati Fiorentina per lo Jagiellonia, la lista di Vanoli: sorprendono le esclusioni di Dodo e Kean! Il motivoLa lista di Vanoli per la partita contro lo Jagiellonia ha sorpreso, perché Dodo e Kean sono stati esclusi senza motivi di infortunio.

Fiorentina: mistero Kean. Non si è mai allenato in settimana. Ma Vanoli potrà farne a meno contro la Cremonese? Dodò: post con SolomonLa situazione di Moise Kean rimane incerta alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Cremonese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.