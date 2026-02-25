Fiorello a Sanremo? Ci sono cascati in tanti anche noi ma la verità è un’altra | la trovata dello showman

Fiorello si sarà fatto una risata quando avrà letto che sarebbe arrivato a Sanremo oggi insieme a Fabrizio Biggio, notizia che ha dato lui stesso nel corso della diretta Instagram fatta durante la prima serata del Festival. La notizia, però, non era altro che una gag ideata da lui, che oggi con “La Pennicanza” è andato regolarmente in onda da Roma insieme a Biggio. Nel corso della puntata i due hanno deciso di continuare a giocare con la loro finta presenza a Sanremo e la conseguente registrazione della puntata di “La Pennicanza”. A rompere il giochino costruito ad arte da Fiorello sono stati alcuni riferimenti di evidente attualità. Si è partiti, infatti, con la chiamata di un finto Pier Silvio Berlusconi, che si è complimentato con Carlo Conti per il calo di tre milioni di telespettatori nel corso della prima serata del Festival. Nel corso della puntata odierna di “La Pennicanza” inoltre Fiorello è riuscito anche a realizzare una videochiamata con Marco Masini e Fedez, dati da lui da giorni come i vincitori annunciati di questa edizione di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

