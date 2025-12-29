La notizia dell’addio di Edison Cavani al calcio, diffusa ieri attraverso alcuni post sui social, si è rivelata un semplice pesce d’aprile. Nonostante la diffusione insistente della voce, si tratta di una falsa indiscrezione, priva di fondamento. È importante verificare le fonti prima di credere a notizie non ufficiali, per evitare confusioni e malintesi su figure sportive di rilievo.

Nella giornata di ieri ha iniziato a circolare insistentemente la notizia del presunto addio al calcio giocato di Edison Cavani con tanto di post social a lui attribuiti. In realtà però quella sull’addio al calcio di Cavani è una fake news. O meglio uno scherzo a quanto pare molto ben riuscito, dato che in molti ci sono cascati. L’attaccante del Boca Juniors, che ha da poco rinnovato il suo contratto fino alla fine del 2026, in realtà continua a giocare e sui suoi social non c’è traccia di un possibile saluto al calcio: si sta godendo le festività con la sua famiglia, forse ignaro della bufala che sta circolando che si è diffusa velocemente anche in Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La bufala dell’addio di Cavani era solo un pesce di dicembre, eppure in tanti ci sono cascati

