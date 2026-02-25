Festival di Sanremo il mistero sul polso di Samurai Jay | cos’era quel braccialetto azzurro che ha incuriosito l’Ariston?

Non un semplice accessorio, ma un simbolo. Il braccialetto azzurro visto al Festival di Sanremo 2026 è la dedica degli artisti ai bambini dell’ospedale Santobono Pausillipon. Dietro il gesto, il progetto Risonanze e la complicità del FantaSanremo. Nella prima serata di Sanremo, mentre le luci dell’Ariston illuminavano l’esibizione di Samurai Jay, l’occhio attento del web e dei social si è posato su un piccolo dettaglio impossibile da ignorare. (ANSA FOTO) – Notizie.com L’artista infatti, indossava un braccialetto azzurro impossibile da ignorare: un nuovo brand? Un portafortuna? Un messaggio per il FantaSanremo? La verità è emersa solo oggi: quel nastro azzurro porta con sé le storie dei piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Oncologico Santobono Pausillipon di Napoli. 🔗 Leggi su Notizie.com

Leggi anche:

Belen Rodriguez a Sanremo 2026, la showgirl canta con Samurai Jay: è la quarta volta sul palco dell’Ariston

Chi è Samurai Jay, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026

Belen Rodriguez a Sanremo 2026 con Samurai Jay #sanremo #news #neiperte #perte #festival

Temi più discussi: A che ora finisce il Festival di Sanremo 2026?; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Festival di Sanremo 2026, prima serata stasera: cantanti in gara, ospiti e scaletta; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata.

Sanremo perde 3 milioni di spettatori: il calo di ascolti della prima serata del festivalMartedì 24 febbraio, il Festival di Sanremo 2026 ha tenuto incollati alla tv 9,6 milioni di spettatori. Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:42 alle 23:34 è stata vista da 13.158.000 spettator i con ... iodonna.it

Ascolti Sanremo: la prima puntata del Festival debutta con il 58% di shareLo scorso anno la prima serata del 75° Festival della Canzone Italiana aveva registrato uno share del 65.3% per cento ... rainews.it

Emozione ed entusiasmo al primo ascolto del brano di Samurai Jay da parte degli amici e della famiglia - facebook.com facebook

Sanremo 2026, 5 top e flop prima serata: Chiello ascoltaci richiama Morgan, Serena Brancale per deboli di cuore, Samurai Jay come Bad Bunny fa muovere il cu*o, Fulminacci che lord inglese! @IlContiAndrea @FQMagazineit x.com