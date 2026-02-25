Festival di Sanremo 2026 | la bellezza invade la città e il palco dell' Ariston Tutte le iniziative

Il Festival si conferma (anche) teatro di bellezza. Sia sul palco, con i make-up e gli hair look degli artisti in gara curati dai più celebri professionisti, che tra le strade della città, animate da tante attività, concorsi, corner make-up e postazioni hair aperti al pubblico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Can Yaman conquista il palco dell’Ariston: sarà al Festival di Sanremo 2026Can Yaman arriva all’Ariston e diventa il primo nome confermato per il Festival di Sanremo 2026.

Festival di Sanremo 2026: grandi sorprese in arrivo!

Temi più discussi: Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Sanremo 2026, i nomi (spiegati) dei cantanti in gara; Il regolamento di Sanremo 2026: le serate, le giurie, come si vota.

La seconda serata di Sanremo 2026: chi canta stasera, la scaletta e i co-conduttoriN ella seconda serata di Sanremo 2026, a fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, arrivano come co-conduttori Achille Lauro , Lillo e Pilar Fogliati. Dopo gli ascolti non proprio esaltanti della prima p ... iodonna.it

Sanremo 2026, il fuorionda di Laura Pausini è già un caso: cosa ha detto nel backstageNel corso della prima serata del Festival ai fan più attenti non è sfuggito proprio nulla, compreso un microfono rimasto acceso che ha subito scatenato il web. libero.it

#GMG BLITZ DI “EXTINCTION REBELLION” AL FESTIVAL DI SANREMO “PER DENUNCIARE LE POLITICHE ECOCIDE E IL GREENWASHING DEGLI SPONSOR” Nella serata inaugurale di ieri del Festival di Sanremo, una decina di attivisti del movimento p - facebook.com facebook