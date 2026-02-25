Festival di Sanremo 2026 | date cantanti ospiti co-conduttori

Tutti i dettagli sulla nuova edizione della kermesse, la 76esima. Appuntamento 24-25-26-27 e 28 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti Ormai è iniziata la nuova edizione del Festival di Saremo 2026. Nella fattispecie si tratta della 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Di seguito una guida - in continuo aggiornamento - con tutti i dettagli: dai big in cara, ai titoli delle canzoni, passando per le info sui biglietti e quelle, ovviamente, sulle date e sugli ospiti. La kermesse ha luogo il 24-25-26-27 e 28 febbraio 2026 e va in onda in prima serata su Rai 1 (in simulcast su Radio2 e RaiPlay), dal Teatro Ariston della nota città ligure. Svelata la scenografia, curata dall'architetto Riccardo Bocchini. L'altro aspetto interessante riguarda la serata delle cover. Sabato 31 gennaio, al Tg1 delle 13:30, Carlo Conti ha rivelato canzoni e artisti che saliranno sul palco dell'Ariston per la serata dedicata alle re-interpretazioni di brani (qui la lista completa). 🔗 Leggi su Today.it

Festival di Sanremo 2026, la diretta della prima serata: conduttori, cantanti, ospiti, sorpreseCarlo Conti ha iniziato il Festival di Sanremo 2026 come conduttore e direttore artistico, portando in scena una serata ricca di musica e sorprese.

Festival di Sanremo 2026: date, quando inizia, cantanti, ospitiLa 76esima edizione del Festival di Sanremo si avvicina.

I BIG DI SANREMO 2026 #sanremo #cantanti #festival

Temi più discussi: Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Quando inizia il Festival di Sanremo, chi sono i cantanti in gara, come funziona il voto: tutto quello che c'è da sapere, serata per serata; Sanremo 2026, i nomi (spiegati) dei cantanti in gara.

Sanremo 2026, il fuorionda di Laura Pausini è già un caso: cosa ha detto nel backstageNel corso della prima serata del Festival ai fan più attenti non è sfuggito proprio nulla, compreso un microfono rimasto acceso che ha subito scatenato il web. libero.it

Festival di Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: cantanti in gara, ospiti e ordine di uscitaStasera Sanremo 2026 cambia ritmo: arrivano le sfide delle Nuove Proposte, il televoto entra in gioco e sul palco spuntano co-conduttori e ospiti. Ecco la ... alfemminile.com

Carlo #Conti: contento degli ascolti, il #Festival di #Sanremo sta bene #Sanremo2026 #CarloConti - facebook.com facebook

SANREMO | Il festival della canzone debutta con 9,6 milioni pari al 58% di share. Sul palco dell'Ariston con Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman. L'anno scorso la prima serata del festival aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65. x.com