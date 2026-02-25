Ferencvaros-Ludogorets Razgrad Europa League 26-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Alle 18:45 di oggi si sfidano Ferencvaros e Ludogorets Razgrad nella sfida di ritorno di Europa League, dopo il risultato di 2-1 ottenuto nella gara d’andata. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state aggiornate dai bookmaker, con i pronostici che indicano una partita aperta a diversi risultati. La sfida si gioca in un clima di grande attesa da parte degli appassionati.

Il 2 a 1 della gara d’andata ha dato un piccolo ma prezioso vantaggio al Ludogorets Razgrad di Hogmo nella doppia sfida contro il Ferencvaros di Keane.  Gli zöldek intanto hanno perso la loro imbattibilità esterna anche in campionato, dove a questo punto vedono l’ETO FC sempre più distante e altre squadre come il Debrecen e il Paksi incalzare alle spalle. Un torneo sempre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

