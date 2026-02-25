Ferencvaros-Ludogorets Razgrad Europa League 26-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Il 2 a 1 della gara d’andata ha dato un piccolo ma prezioso vantaggio al Ludogorets Razgrad di Hogmo nella doppia sfida contro il Ferencvaros di Keane. Gli zöldek intanto hanno perso la loro imbattibilità esterna anche in campionato, dove a questo punto vedono l’ETO FC sempre più distante e altre squadre come il Debrecen e il Paksi incalzare alle spalle. Un torneo sempre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Ludogorets Razgrad-Ferencvaros (Europa League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Ludogorets Razgrad e Ferencvaros si gioca il 19 febbraio 2026 alle 21:00, dopo che le due squadre si sono già sfidate in passato.

I temi delle gare di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa LeagueViktoria Plze?, Ferencváros e Lille devono ribaltare le sconfitte di misura dell'andata per superare gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League. it.uefa.com

Ludogorets-Ferencvaros, una annata incredibile: ben 5 sfide in stagioneNel mondo del calcio è già sorprendente vedere due squadre dello stesso paese che si affrontano 4 volte in stagione. Se non 5 anche. Ma se invece sono due squadre di paesi diversi a riuscirsi allora ... derbyderbyderby.it

