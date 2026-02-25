Federico Canavesi e i volontari del camion sanitario di Emergency a Milano | Curiamo molti pazienti cronici

Oleggio è un paese del Piemonte di 13.000 abitanti situato alle soglie della Lombardia. Da qui, un pomeriggio (qualche volta due) alla settimana, da sette anni, il dottor Federico Canavesi, 63 anni, si mette in macchina e va a Milano. Destinazione? Il Politruck sanitario di Emergency, una sorta di camion attrezzato per le cure primarie che fa parte del “Programma Italia” della Ong. Cure primarie che sono la sua specializzazione, visto che Federico è un medico di medicina generale nel suo paese, una sentinella tra il paziente, il territorio e le strutture specialistiche a cui indirizzare i pazienti. Federico è passato attraverso il Covid – “Nella sfortuna noi siamo stati fortunati, la nostra Asl è stata la prima che ha realizzato le unità di assistenza territoriale per il Covid, quindi avevamo un grande supporto nel gestire a domicilio i pazienti” –, ma al suo lavoro come medico “di base” ha sempre aggiunto esperienze come volontario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Guida e salute: Lucca, il 5 marzo, un convegno per pazienti croniciIl convegno a Lucca il 5 marzo nasce dall’esigenza di chiarire i confini tra il diritto alla cura e la sicurezza pubblica.

Sanità territoriale, i farmacisti perugini pronti alla sfida: "Protagonisti nella presa in cura dei pazienti cronici"I farmacisti di Perugia si preparano a svolgere un ruolo fondamentale nella sanità territoriale, con un focus particolare sulla presa in cura dei pazienti cronici.