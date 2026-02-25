Federica Brignone la madre svela il raptus | Ha spaccato in due una poltrona

Da liberoquotidiano.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
federica brignone la madre svela il raptus ha spaccato in due una poltrona
© Liberoquotidiano.it - Federica Brignone, la madre svela il raptus: "Ha spaccato in due una poltrona"

"Io ho partecipato a due Olimpiadi da atleta e a nove o dieci da giornalista. Quest’ultima a Cortina è stata la prima vissuta in relax, da mamma tifosa": a parlare, in un'intervista a Lunch Press, è Maria Rosa “Ninna” Quario,  mamma di Federica Brignone, che ai giochi invernali di Milano-Cortina è riuscita a guadagnare ben due ori. "Era l’edizione in cui meno mi aspettavo grandi risultati, visto l’approccio complicato: era la sua quinta Olimpiade. Invece è successo l’inimmaginabile. Quando ha vinto una medaglia, e poi addirittura due (soprattutto nel Gigante della domenica), è stata un’emozione fortissima. È stato bellissimo condividerla con tanti amici a Cortina; le ultime edizioni erano state in posti lontani e senza atmosfera, lì invece è stato il massimo", ha detto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche:
Dopo i due ori, Federica Brignone ha trovato anche l’amore?
Federica Brignone svela il motivo del trasporto in spalla di Mosaner: "Un problema fisico

Temi più discussi: Federica Brignone, la mamma: Lo slalom gigante è la gara che mi stressa di più. Dopo l'infortunio ci bastava vederla in piedi; Ninna Quario, mamma di Federica Brignone: Dopo le Olimpiadi le ho detto: ritirati. Mi ha fulminata; Federica Brignone e sua madre 'Due Vite' in parallelo: ecco la biografia di Ninna Quario; I trionfi di Federica Brignone sono un affare di famiglia: chi sono i suoi genitori e il fratello.

federica brignone la madreFederica Brignone sorprende tutti con una replica inaspettata alla madreFederica Brignone, il ritorno olimpico dopo l’infortunio che sembrava definitivo Chi: Federica Brignone, campionessa olimpica dello sci alpino, e sua ... assodigitale.it

federica brignone la madreBrignone, la madre cita Sinner: Bisogna prendere esempio da quello che fa JannikLa madre della campionessa cita il campione italiano e le sue parole appaiono come un vero e proprio attestato di stima. Sono giorni roventi per la campionessa Federica Brignone, vincitrice addirittur ... tennisitaliano.it