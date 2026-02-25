Federica Brignone la madre svela il raptus | Ha spaccato in due una poltrona

"Io ho partecipato a due Olimpiadi da atleta e a nove o dieci da giornalista. Quest’ultima a Cortina è stata la prima vissuta in relax, da mamma tifosa": a parlare, in un'intervista a Lunch Press, è Maria Rosa “Ninna” Quario, mamma di Federica Brignone, che ai giochi invernali di Milano-Cortina è riuscita a guadagnare ben due ori. "Era l’edizione in cui meno mi aspettavo grandi risultati, visto l’approccio complicato: era la sua quinta Olimpiade. Invece è successo l’inimmaginabile. Quando ha vinto una medaglia, e poi addirittura due (soprattutto nel Gigante della domenica), è stata un’emozione fortissima. È stato bellissimo condividerla con tanti amici a Cortina; le ultime edizioni erano state in posti lontani e senza atmosfera, lì invece è stato il massimo", ha detto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche:

Dopo i due ori, Federica Brignone ha trovato anche l’amore?

Federica Brignone svela il motivo del trasporto in spalla di Mosaner: "Un problema fisico

Temi più discussi: Federica Brignone, la mamma: Lo slalom gigante è la gara che mi stressa di più. Dopo l'infortunio ci bastava vederla in piedi; Ninna Quario, mamma di Federica Brignone: Dopo le Olimpiadi le ho detto: ritirati. Mi ha fulminata; Federica Brignone e sua madre 'Due Vite' in parallelo: ecco la biografia di Ninna Quario; I trionfi di Federica Brignone sono un affare di famiglia: chi sono i suoi genitori e il fratello.

Federica Brignone sorprende tutti con una replica inaspettata alla madreFederica Brignone, il ritorno olimpico dopo l’infortunio che sembrava definitivo Chi: Federica Brignone, campionessa olimpica dello sci alpino, e sua ... assodigitale.it

Brignone, la madre cita Sinner: Bisogna prendere esempio da quello che fa JannikLa madre della campionessa cita il campione italiano e le sue parole appaiono come un vero e proprio attestato di stima. Sono giorni roventi per la campionessa Federica Brignone, vincitrice addirittur ... tennisitaliano.it

Stanno appena iniziando le prove cronometrate della discesa libera di Soldeu. Come Federica Brignone, tutte le nostre ragazze, sono tornate in pista dopo le fatiche olimpiche. A tenere alta la tensione in questo finale di Coppa del Mondo ci sarà senza dubbi - facebook.com facebook

Straordinaria Federica #Brignone: un altro oro olimpico che entra nella storia dello sport italiano. Con questa vittoria l’Italia sale a 7 ori, 3 argenti e 10 bronzi e continua a essere protagonista di Olimpiadi indimenticabili. Grazie a Federica e a tutti gli atleti azzur x.com