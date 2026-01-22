FC 26 SBC Incontri Principali 22 gennaio 26

Il FC 26 SBC Incontri Principali, disponibile dal 22 gennaio 2026, offre ai giocatori l’opportunità di completare quattro sfide. Al termine di tutte le prove, sarà possibile ricevere un Pacchetto giocatori oro premium scambiabile. Questa sfida rappresenta un’occasione per migliorare la propria rosa e ottenere premi utili nel gioco. È importante completare tutte le sfide per assicurarsi il premio finale e progredire nelle competizioni.

Completando tutte e quattro le sfide, otterrai come premio finale un Pacchetto giocatori oro premium (Scambiabile). 1. Olympique Marsiglia vs Lens. Requisiti: Min. 1 giocatore francese, max 3 giocatori dello stesso campionato, min. 3 rari, qualità minima Argento.. Strategia: Usa una base di giocatori argento di campionati minori (es. Eredivisie o Liga NOS) e inserisci un solo giocatore oro francese per coprire il requisito.. Premio: 1x Pacchetto giocatori oro.. 2. Juventus vs Napoli. Requisiti: Min. 2 giocatori della Serie A, min. 3 giocatori della stessa nazionalità, max 4 campionati in rosa, min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Incontri Principali (22 gennaio 26) EA FC 26 Prediction Incontri Principali Per Le SBC In Arrivo Il 1° GennaioEcco la prediction degli incontri principali per le SBC di EA FC 26 in programma il 1° gennaio. Leggi anche: FC 26 SBC: Incontri Principali – Match Nazionali! Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Finish This Unique SBC Instantly or Delete FC 26 Now Argomenti discussi: EA FC 26 Prediction Incontri Principali Per Le SBC In Arrivo Il 22 Gennaio; FC 26 Aggiornamenti Warm-up: Tornano gli 83+ x10 e la Caccia ai Difensori; EA FC 26 Evoluzione Istinti Difensivi Lista Giocatori Ed Obiettivi; FC 26 Incontri principali della settimana 15 gennaio 2026. FC 26 SBC Incontri Principali – Big Match Europei1 – Fenerbahçe vs Galatasaray Süper Lig (Turchia) Min. 1 gioc. Trendyol Süper Lig, Min. 3 Rari, Min. Argento, Intesa min. 14. 1x Pacchetto oro maxi 2 – Monaco vs PSG Ligue 1 (Francia) Min. 2 gioc. imiglioridififa.com FC 26 SBC Gabriel MO TOTY 90: Il Muro dell’ArsenalGabriel è la definizione di difensore moderno: potente, preciso e con un senso della posizione fuori dal comune. Questa versione Menzioni d'Onore lo eleva ... imiglioridififa.com Continuano gli incontri promossi dall'assessore Pentassuglia sulle principali criticità nei Pronto soccorsi L'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, insieme al direttore del dipartimento regionale Salute, Vito Montanaro e alla direttrice - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.