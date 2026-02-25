Famiglia nel bosco il dolore di papà Nathan | Nessuna festa per il mio compleanno siamo tutti tristi

Un evento che avrebbe dovuto portare gioia ha soltanto esacerbato il dolore dovuto alla separazione. Nathan Trevallion, il papà di quella che ormai è stata ribattezzata come "famiglia nel bosco", ha parlato ai microfoni di Dentro la Notizia, esprimendo tutta la propria sofferenza. Ieri, martedì 24 febbraio, l'uomo ha compiuto 52 anni, ma il suo compleanno è stato molto diverso dai precedenti. L'uomo ha potuto raggiungere moglie e figli nella casa famiglia in cui sono tuttora ospitati, ma chiaramente non è stato il giorno felice che avrebbe dovuto essere. Pesano i giorni – ormai troppi – della separazione. "Ho avuto il permesso per andare alla casa-famiglia per un'ora e mezza. Loro sono sempre contenti quando mi vedono, ma è molto difficile quando vado via", ha dichiarato Trevallion. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

