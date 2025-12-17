Bilancio focus investimenti | 94 milioni per il 2026 Pronti i fondi per San Giuliano e piazza Marvelli

Il bilancio di previsione per il 2026 si presenta con un investimento di 94 milioni di euro, destinati a importanti opere pubbliche. Tra le priorità, i fondi per San Giuliano e piazza Marvelli si confermano come interventi strategici per lo sviluppo urbano. La prossima settimana, in Consiglio Comunale, sarà votata la manovra triennale che definisce questi e altri progetti fondamentali per il futuro della città.

© Riminitoday.it - Bilancio, focus investimenti: 94 milioni per il 2026. Pronti i fondi per San Giuliano e piazza Marvelli È di 94 milioni di euro la quota di investimenti inseriti nel bilancio di previsione per il 2026. A dettagliare le opere finanziate e previste nella manovra triennale che sarà votata prossima settimana in Consiglio Comunale sono stati questa mattina gli assessori al Bilancio Juri Magrini e ai.

