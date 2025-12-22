I carabinieri di Grottaferrata, in provincia di Roma, hanno arrestato tre persone, 1 in carcere, 2 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, gravemente indiziati, a vario titolo, di rapina aggravata. L’attività di indagine, svolta attraverso la minuziosa analisi degli impianti di videosorveglianza comunali e l’ascolto di testimoni, ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine al fatto che i tre sarebbero gli autori di una rapina ai danni di un uomo di origini bengalesi di 23 anni, avvenuta la notte del 2 novembre 2025, a Grottaferrata, in via Garibaldi. L’uomo aveva denunciato ai militari che, nel rientrare a casa, dopo aver trascorso una serata in un locale, unitamente ad alcuni connazionali, era stato aggredito da tre soggetti sconosciuti, i quali, dopo averlo improvvisamente raggiunto, gli avevano prima rovesciato un bicchiere di birra addosso e successivamente inveendo nei suoi confronti con la frase “bangladini di m. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, rapina con insulti a sfondo razziale: tre arresti

Leggi anche: 18enne stuprata da tre ragazzi davanti al fidanzato durante una rapina nel parco di Tor Tre Teste a Roma: tre arresti

Leggi anche: Rapina a sfondo razzista nel centro accoglienza: "Ti ammazzo straniero". Tre minori davanti al giudice

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le rate di Autonocera sono VERE Furto, incendio e rapina GRATIS per 24 mesi! Show room Via Roma verso Scampia 142, Napoli 081.5430185 www.autonocera.com - facebook.com facebook